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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная

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Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 1
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 2
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 3
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 4
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 5
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 6
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 6
  • Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь, синтетические алмазы
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
460

Описание товара Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная

Турбо-сегментная зачистная алмазная чашка Сибртех 72957 диаметром 125 мм используется для поэтапной черновой обработки поверхностей и придания им гладкости. Оптимальна для шлифовки бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита. Чашка устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм и подходит для бытового применения,

Преимущества

  • Точность и высокая производительность — турбо-сегментная чашка быстро и плавно обрабатывает небольшие участки.
  • Защита от разрушения — стальная основа покрыта эмалью, предотвращающей образование коррозии.
  • Высокий ресурс — сегменты высотой 5 мм содержат высокопрочные синтетические алмазы.
  • Эффективность — на корпусе чашки есть специальные отверстия для отвода шлама.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь, синтетические алмазы
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Турбо-сегментная зачистная алмазная чашка Сибртех 72957 диаметром 125 мм используется для поэтапной черновой обработки поверхностей и придания им гладкости. Оптимальна для шлифовки бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита. Чашка устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм и подходит для бытового применения,

Преимущества

  • Точность и высокая производительность — турбо-сегментная чашка быстро и плавно обрабатывает небольшие участки.
  • Защита от разрушения — стальная основа покрыта эмалью, предотвращающей образование коррозии.
  • Высокий ресурс — сегменты высотой 5 мм содержат высокопрочные синтетические алмазы.
  • Эффективность — на корпусе чашки есть специальные отверстия для отвода шлама.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72957, 125мм, Турбо-сегментная - купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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