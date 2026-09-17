Сверло по металлу Matrix 71599, 10 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 745887
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
800 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
510
Описание товара Сверло по металлу Matrix 71599, 10 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Полированное сверло по металлу Matrix 71599 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 10 мм. Угол заточки составляет 118 градусов, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 10 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитПила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по де...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитПолотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: ке...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, кр...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, ср...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНабор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705584, 22 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70915, 20 x 400 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКоронка DENZEL 724120, HSS по металлу, 63 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72977, 125 мм, Наклонная, ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72978, 125 мм, Плоская, ме...
Бренд
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Полированное сверло по металлу Matrix 71599 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 10 мм. Угол заточки составляет 118 градусов, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 10 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 71599, 10 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик – стоимость товара 800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 71599, 10 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик