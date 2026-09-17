Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723014, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм, 4241
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
9
Максимальный диаметр, мм
36
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 746007
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800 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
9
Максимальный диаметр, мм
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х4
Вес, г.
200
Описание товара Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723014, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм, 4241
Ступенчатое сверло Сибртех 723014 предназначено для сверления отверстий диаметром от 9 до 36 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
9
Максимальный диаметр, мм
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Ступенчатое сверло Сибртех 723014 предназначено для сверления отверстий диаметром от 9 до 36 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723014, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм, 4241 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723014, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм, 4241