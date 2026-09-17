Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70329, М22 х 68 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 744794
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
800
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70329, М22 х 68 мм, SDS PLUS
Коронка М22 х 68 мм Matrix 70329 в сборе с хвостовиком используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.
Преимущества
- Корпус из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла из твердого сплава ВК8 обеспечивают надежность и прочность оснастки.
- Спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама, что снижает нагрузку на перфоратор.
- Центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки и повышает точность работ.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь, твердый сплав ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка М22 х 68 мм Matrix 70329 в сборе с хвостовиком используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.
Преимущества
- Корпус из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла из твердого сплава ВК8 обеспечивают надежность и прочность оснастки.
- Спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама, что снижает нагрузку на перфоратор.
- Центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки и повышает точность работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70329, М22 х 68 мм, SDS PLUS - по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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