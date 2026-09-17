Сверло универсальное DENZEL 706008, Multi cut, 8мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
8
Длина, мм
120
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 745655
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х, ВК8
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
8
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
400
Описание товара Сверло универсальное DENZEL 706008, Multi cut, 8мм
Универсальное сверло Denzel Multi Cut 706008 с шестигранным хвостовиком предназначено для получения отверстий диаметром 8 мм в бетоне, металле, керамике, древесине любых пород, фанере, пластмассе и других материалах. Используется при проведении строительных, ремонтных работ, также пригодится в быту.
Преимущества
- Устойчивость к ударным нагрузкам — сверло изготовлено из прочной стали 40Cr, твердосплавная пластина надежно закреплена при помощи высококачественного припоя.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность оснастки и увеличивает срок ее службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в двойном блистере, его можно осмотреть перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А,...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 4.0 х 75 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 5.0 х 86 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.5 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x2.0 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНабор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х, ВК8
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
8
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Универсальное сверло Denzel Multi Cut 706008 с шестигранным хвостовиком предназначено для получения отверстий диаметром 8 мм в бетоне, металле, керамике, древесине любых пород, фанере, пластмассе и других материалах. Используется при проведении строительных, ремонтных работ, также пригодится в быту.
Преимущества
- Устойчивость к ударным нагрузкам — сверло изготовлено из прочной стали 40Cr, твердосплавная пластина надежно закреплена при помощи высококачественного припоя.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность оснастки и увеличивает срок ее службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в двойном блистере, его можно осмотреть перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло универсальное DENZEL 706008, Multi cut, 8мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло универсальное DENZEL 706008, Multi cut, 8мм