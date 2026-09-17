Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE
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Характеристики
Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE
Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65798 с курком и регулируемой форсункой обеспечивает подачу жесткой струи воды, конусное распыление и работу в режиме «туман», поэтому позволяет быстро поливать большие участки. Также с его помощью можно очистить дорожки, промыть садовый инвентарь и выполнить другие работы на загородном участке. Пистолет пригодится дачникам и работникам коммунальных служб.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пистолет из ABS-пластика с резиновыми вставками и со стальной форсункой устойчив к механическим нагрузкам.
- Плавная регулировка форсунки — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от вида работ.
- Удобная эксплуатация — подача и отключение напора производятся при помощи курка, менять режим полива не нужно.
- Эргономичность — рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони, даже если на пистолет попадет вода.
- Универсальность — распылитель можно использовать с любой системой полива ТМ Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65798 с курком и регулируемой форсункой обеспечивает подачу жесткой струи воды, конусное распыление и работу в режиме «туман», поэтому позволяет быстро поливать большие участки. Также с его помощью можно очистить дорожки, промыть садовый инвентарь и выполнить другие работы на загородном участке. Пистолет пригодится дачникам и работникам коммунальных служб.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пистолет из ABS-пластика с резиновыми вставками и со стальной форсункой устойчив к механическим нагрузкам.
- Плавная регулировка форсунки — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от вида работ.
- Удобная эксплуатация — подача и отключение напора производятся при помощи курка, менять режим полива не нужно.
- Эргономичность — рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони, даже если на пистолет попадет вода.
- Универсальность — распылитель можно использовать с любой системой полива ТМ Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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