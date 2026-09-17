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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная

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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 1
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 2
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 3
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 4
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 5
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 6
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 7
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 8
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип фитинга
муфта переходная
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 1
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 2
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 3
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 4
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 5
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 6
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 7
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 8
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4&quot;, латунная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
110

Описание товара Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная

Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная

Отзывы о товаре Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66541, 3/4", латунная - этот товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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