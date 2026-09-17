Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 744903
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х23х5
Вес, г.
480
Описание товара Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
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Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
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Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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