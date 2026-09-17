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Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564

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Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 1
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 2
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 3
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 4
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 5
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 6
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 7
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 8
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 9
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 10
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 11
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 12
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Магнитный браслет - 1 шт
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 1
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 2
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 3
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 4
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 5
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 6
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 7
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 8
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 9
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 10
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 11
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 12
  • Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Магнитный браслет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
170

Описание товара Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564

Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 удерживает шурупы, гвозди, саморезы, иголки, булавки и другие небольшие металлические предметы. Он позволяет освободить руки во время проведения ремонтных, строительных, монтажных и других работ. Браслет станет незаменимым помощником для домашних мастеров и профессионалов и упростит работу с крепежом на высоте.

Преимущества

  • Универсальный размер — ремешок длиной 310 мм застегивается на «липучку», что позволяет подогнать его под обхват запястья.
  • Вместительность — на поверхности магнита размером 53 х 29 мм можно разместить множество деталей одновременно.
  • Малый вес 123 г — браслет практически не ощущается на руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Магнитный браслет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 удерживает шурупы, гвозди, саморезы, иголки, булавки и другие небольшие металлические предметы. Он позволяет освободить руки во время проведения ремонтных, строительных, монтажных и других работ. Браслет станет незаменимым помощником для домашних мастеров и профессионалов и упростит работу с крепежом на высоте.

Преимущества

  • Универсальный размер — ремешок длиной 310 мм застегивается на «липучку», что позволяет подогнать его под обхват запястья.
  • Вместительность — на поверхности магнита размером 53 х 29 мм можно разместить множество деталей одновременно.
  • Малый вес 123 г — браслет практически не ощущается на руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - стоимость товара 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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