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Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix

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Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 1
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 2
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 3
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 4
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 5
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 6
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Отвертки ударные PH2x100, SL6x100 - 2 шт
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 1
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 2
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 3
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 4
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 5
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 6
  • Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Отвертки ударные PH2x100, SL6x100 - 2 шт
Количество бит, шт
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х4
Вес, г.
260

Описание товара Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix

Набор ударных отверток Matrix 19121 из стали CrV включает 2 инструмента PH2x100, SL6x100 и предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа. Металлический затыльник каждой отвертки выдерживает удары молотком или киянкой, поэтому отвертки могут использоваться для демонтажа перетянутых или прикипевших крепежей. Набор рекомендован для профессионального использования, будет полезен и в быту.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — стержни изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Повышенная устойчивость к ударным нагрузкам — усиленные стержни шестигранной формы проходят сквозь рукоятки.
  • Антикоррозийная защита — наконечники прошли фосфатирование.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефными зонами не выскальзывают из ладони.



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Отзывы о товаре Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Отвертки ударные PH2x100, SL6x100 - 2 шт
Количество бит, шт
2
Страна производитель
Китай
Описание

Набор ударных отверток Matrix 19121 из стали CrV включает 2 инструмента PH2x100, SL6x100 и предназначен для закручивания и откручивания резьбового крепежа. Металлический затыльник каждой отвертки выдерживает удары молотком или киянкой, поэтому отвертки могут использоваться для демонтажа перетянутых или прикипевших крепежей. Набор рекомендован для профессионального использования, будет полезен и в быту.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — стержни изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Повышенная устойчивость к ударным нагрузкам — усиленные стержни шестигранной формы проходят сквозь рукоятки.
  • Антикоррозийная защита — наконечники прошли фосфатирование.
  • Комфортная работа — двухкомпонентные рукоятки с рельефными зонами не выскальзывают из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток ударных, 2шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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