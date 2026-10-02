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Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов)

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Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 1
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 2
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 3
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 4
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 5
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 6
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 7
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 8
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 9
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 10
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 11
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 12
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
Отвертка реверсивная с поворотной головой - 1 штБиты 25 мм: РН2, РН3, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T15, T20 - 10 штТорцевые головки 1/4": 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм - 6 штАдаптер для торцевых головок - 1 шт
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 1
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 2
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 3
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 4
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 5
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 6
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 7
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 8
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 9
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 10
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 11
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 12
  • Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов)
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
Отвертка реверсивная с поворотной головой - 1 штБиты 25 мм: РН2, РН3, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T15, T20 - 10 штТорцевые головки 1/4": 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм - 6 штАдаптер для торцевых головок - 1 шт
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
18
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х4
Вес, г.
250

Описание товара Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов)

Реверсивная отвертка с шарниром Sparta 115545 входит в набор из 18 предметов, включающий также биты с хвостовиком 1/4 дюйма (тип С), торцевые головки и переходник для торцевых головок. Инструмент с насадками применяется для быстрого и эффективного монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Реверсивный механизм значительно облегчает работу и снижает усталость рук, т.к. не требуется постоянно перехватывать ручку отвертки. С отверткой можно использовать любые биты длиной 25 мм. Комплект пригодится частным мастерам при проведении ремонтных работ.

Преимущества

  • Биты и торцевые головки из углеродистой стали характеризуются высокой прочностью и износостойкостью.
  • Реверс позволяет менять направление вращения стержня для откручивания крепежа.
  • Поворотная голова с пятипозиционной фиксацией обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.
  • Двухкомпонентная рукоятка повышает удобство работы, т.к. не проскальзывает в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
18
Инструменты в комплекте
биты
Комплектация
Отвертка реверсивная с поворотной головой - 1 штБиты 25 мм: РН2, РН3, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T15, T20 - 10 штТорцевые головки 1/4": 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм - 6 штАдаптер для торцевых головок - 1 шт
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
18
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная отвертка с шарниром Sparta 115545 входит в набор из 18 предметов, включающий также биты с хвостовиком 1/4 дюйма (тип С), торцевые головки и переходник для торцевых головок. Инструмент с насадками применяется для быстрого и эффективного монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Реверсивный механизм значительно облегчает работу и снижает усталость рук, т.к. не требуется постоянно перехватывать ручку отвертки. С отверткой можно использовать любые биты длиной 25 мм. Комплект пригодится частным мастерам при проведении ремонтных работ.

Преимущества

  • Биты и торцевые головки из углеродистой стали характеризуются высокой прочностью и износостойкостью.
  • Реверс позволяет менять направление вращения стержня для откручивания крепежа.
  • Поворотная голова с пятипозиционной фиксацией обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.
  • Двухкомпонентная рукоятка повышает удобство работы, т.к. не проскальзывает в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов) - этот товар вы можете купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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