Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов)
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Характеристики
Описание товара Набор бит и торцевых головок Sparta 115545 (19 предметов)
Реверсивная отвертка с шарниром Sparta 115545 входит в набор из 18 предметов, включающий также биты с хвостовиком 1/4 дюйма (тип С), торцевые головки и переходник для торцевых головок. Инструмент с насадками применяется для быстрого и эффективного монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Реверсивный механизм значительно облегчает работу и снижает усталость рук, т.к. не требуется постоянно перехватывать ручку отвертки. С отверткой можно использовать любые биты длиной 25 мм. Комплект пригодится частным мастерам при проведении ремонтных работ.
Преимущества
- Биты и торцевые головки из углеродистой стали характеризуются высокой прочностью и износостойкостью.
- Реверс позволяет менять направление вращения стержня для откручивания крепежа.
- Поворотная голова с пятипозиционной фиксацией обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.
- Двухкомпонентная рукоятка повышает удобство работы, т.к. не проскальзывает в руке.
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Реверсивная отвертка с шарниром Sparta 115545 входит в набор из 18 предметов, включающий также биты с хвостовиком 1/4 дюйма (тип С), торцевые головки и переходник для торцевых головок. Инструмент с насадками применяется для быстрого и эффективного монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Реверсивный механизм значительно облегчает работу и снижает усталость рук, т.к. не требуется постоянно перехватывать ручку отвертки. С отверткой можно использовать любые биты длиной 25 мм. Комплект пригодится частным мастерам при проведении ремонтных работ.
Преимущества
- Биты и торцевые головки из углеродистой стали характеризуются высокой прочностью и износостойкостью.
- Реверс позволяет менять направление вращения стержня для откручивания крепежа.
- Поворотная голова с пятипозиционной фиксацией обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах и ограниченном пространстве.
- Двухкомпонентная рукоятка повышает удобство работы, т.к. не проскальзывает в руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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