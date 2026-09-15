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Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306)

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Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 1
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 2
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 3
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 4
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 5
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 6
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 1
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 2
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 3
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 4
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 5
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 6
  • Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин.// Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649132
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
23х10х2
Вес, г.
360

Описание товара Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306)

Набор удлиненных имбусовых ключей TORX Matrix 12306, сатинированный, 9 шт. из стали CrV, используется для работ с крепежом Т10-Т50, имеющим звездообразный профиль. Пригодится частному мастеру для ремонта бытовой техники и электроприборов. Каждый ключ имеет 2 рабочих конца, что удобно для работы в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор удлиненных имбусовых ключей TORX Matrix 12306, сатинированный, 9 шт. из стали CrV, используется для работ с крепежом Т10-Т50, имеющим звездообразный профиль. Пригодится частному мастеру для ремонта бытовой техники и электроприборов. Каждый ключ имеет 2 рабочих конца, что удобно для работы в труднодоступных местах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306) - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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