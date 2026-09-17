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Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка

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Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 1
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 2
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 3
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 4
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 5
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 6
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 7
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 8
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 9
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 10
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 11
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6
Комплектация
Отвертка SL6 х 150 мм - 1 шт
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 1
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 2
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 3
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 4
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 5
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 6
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 7
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 8
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 9
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 10
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 11
  • Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6
Комплектация
Отвертка SL6 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х4
Вес, г.
120

Описание товара Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка

Отвертка Denzel 121997 с трехкомпонентной рукояткой, со стержнем из стали S2, длиной 150 мм, предназначена для монтажа и демонтажа винтов и саморезов с прямым шлицем SL6. Высокоточный намагниченный шлиц крепко фиксируется в головке крепежа. Отвертка выдерживает интенсивное применение, предназначена для выполнения профессиональных ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — стержень изготовлен из стали S2 и закален до твердости 61 HRC.
  • Износостойкость и защита от коррозии — шлиц фосфатирован, на стержень нанесено никелевое покрытие.
  • Работа в сложных условиях — трехкомпонентная рукоятка обладает масло- и бензостойкостью.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
  • Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичная рукоятка с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — отверстие в рукоятке позволяет подвешивать отвертку на крючок или скобу.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL6
Комплектация
Отвертка SL6 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Denzel 121997 с трехкомпонентной рукояткой, со стержнем из стали S2, длиной 150 мм, предназначена для монтажа и демонтажа винтов и саморезов с прямым шлицем SL6. Высокоточный намагниченный шлиц крепко фиксируется в головке крепежа. Отвертка выдерживает интенсивное применение, предназначена для выполнения профессиональных ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — стержень изготовлен из стали S2 и закален до твердости 61 HRC.
  • Износостойкость и защита от коррозии — шлиц фосфатирован, на стержень нанесено никелевое покрытие.
  • Работа в сложных условиях — трехкомпонентная рукоятка обладает масло- и бензостойкостью.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
  • Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичная рукоятка с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — отверстие в рукоятке позволяет подвешивать отвертку на крючок или скобу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка DENZEL 121997, SL6x150 мм, S2, 3к рукоятка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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