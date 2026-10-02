твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
резина
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
РН1
Комплектация
Отвертка РН1 х 100 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 348052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Индикаторная отвертка
да
Материал стержня
инструментальная сталь S2
Материал рукоятки
резина
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
РН1
Комплектация
Отвертка РН1 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х4
Вес, г.
80
Описание товара твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)
Набор инструментов GROSS станет незаменимым помощником в доме и на работе. Благодаря резиновой рукоятке отвертки удобно лежат в руке, не выскальзывают даже при продолжительных работах. В комплекте есть индикаторная отвертка — быстро и безопасно узнаете наличие напряжения. Практичный набор отлично подойдёт для ремонта, сборки мебели или мелких электромонтажных задач.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Индикаторная отвертка
да
Материал стержня
инструментальная сталь S2
Материал рукоятки
резина
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
РН1
Комплектация
Отвертка РН1 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор инструментов GROSS станет незаменимым помощником в доме и на работе. Благодаря резиновой рукоятке отвертки удобно лежат в руке, не выскальзывают даже при продолжительных работах. В комплекте есть индикаторная отвертка — быстро и безопасно узнаете наличие напряжения. Практичный набор отлично подойдёт для ремонта, сборки мебели или мелких электромонтажных задач.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)