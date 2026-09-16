Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 3.2 x 8 мм, 50 шт (313166-32-08)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 727084
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Характеристики
Бренд
Материал стержня
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 3.2 x 8 мм, 50 шт (313166-32-08)
Заклепки 3.2 х 8 мм ЗУБР 313166-32-08 нержавеющие (50 шт) Заклепки из нержавеющей стали предназначены для получения неразъемного соединения из двух или более слоев материалов с помощью заклепочника. Технические характеристики: - Диаметр: 3.2 мм; - Длина: 8 мм; - Материал стержня: сталь; - Материал гильзы: нержавеющая сталь. Особенности: - Конструкция заклепки обеспечивает максимальную зажимную силу; - Корпус заклепки при установке деформируется в нескольких местах, благодаря чему возможно скреплять между собой листы, имеющие бугристую и неровную поверхность. Комплектация: - Заклепки 50 шт; - Упаковка.
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Заклепки 3.2 х 8 мм ЗУБР 313166-32-08 нержавеющие (50 шт) Заклепки из нержавеющей стали предназначены для получения неразъемного соединения из двух или более слоев материалов с помощью заклепочника. Технические характеристики: - Диаметр: 3.2 мм; - Длина: 8 мм; - Материал стержня: сталь; - Материал гильзы: нержавеющая сталь. Особенности: - Конструкция заклепки обеспечивает максимальную зажимную силу; - Корпус заклепки при установке деформируется в нескольких местах, благодаря чему возможно скреплять между собой листы, имеющие бугристую и неровную поверхность. Комплектация: - Заклепки 50 шт; - Упаковка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 3.2 x 8 мм, 50 шт (313166-32-08) - этот товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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