Отвертка DENZEL 121787, PH2х100 мм, S2, 3к рукоятка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отвертка DENZEL 121787, PH2х100 мм, S2, 3к рукоятка
Отвертка Denzel 121787 с трехкомпонентной рукояткой, со стержнем из стали S2, длиной 100 мм, предназначена для закручивания и откручивания резьбового крепежа типа PH2. Высокоточный намагниченный шлиц избавляет мастера от необходимости придерживать винт или саморез рукой. Отвертка рекомендована для профессионального использования.
Преимущества
- Прочность — стержень изготовлен из стали S2 и закален до твердости 61 HRC.
- Износостойкость и защита от коррозии — шлиц фосфатирован, на стержень нанесено никелевое покрытие.
- Работа в сложных условиях — трехкомпонентная рукоятка обладает масло- и бензостойкостью.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
- Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичная рукоятка с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — отверстие в рукоятке позволяет подвешивать отвертку на крючок или скобу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Denzel 121787 с трехкомпонентной рукояткой, со стержнем из стали S2, длиной 100 мм, предназначена для закручивания и откручивания резьбового крепежа типа PH2. Высокоточный намагниченный шлиц избавляет мастера от необходимости придерживать винт или саморез рукой. Отвертка рекомендована для профессионального использования.
Преимущества
- Прочность — стержень изготовлен из стали S2 и закален до твердости 61 HRC.
- Износостойкость и защита от коррозии — шлиц фосфатирован, на стержень нанесено никелевое покрытие.
- Работа в сложных условиях — трехкомпонентная рукоятка обладает масло- и бензостойкостью.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
- Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичная рукоятка с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — отверстие в рукоятке позволяет подвешивать отвертку на крючок или скобу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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