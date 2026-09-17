Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура
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Характеристики
Описание товара Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура
Пила ручная цепная Сибртех 23041 длиной 1000 м, с чехлом-кобурой, предназначена для поперечного распиливания древесины. Шаг зубьев составляет 5 TPI, что обеспечивает высокую скорость работы. Рукоятки надежно прикреплены к крюкам ремешками из полиэстера. Инструмент пригодится на дачном участке, в поездке, походе или на рыбалке, может использоваться для заготовки дров. Преимущества: Прочность и упругость — пила из рессорно-пружинной стали устойчива к динамическим нагрузкам. Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, поверхность пилы оксидирована для защиты от коррозии. Надежная конструкция — для натягивания полотна предусмотрены прочные стальные крюки. Комфортная и безопасная работа — пластиковые рукоятки с подпальцевыми выемками удобно лежат в руках и не выскальзывают из ладоней. Удобное хранение и транспортировка — сложенная пила убирается в компактный чехол-кобуру, который можно повесить на пояс.
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