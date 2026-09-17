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Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура

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Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 1
Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 2
Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 3
Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 4
Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
пила ручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 1
  • Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 2
  • Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 3
  • Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 4
  • Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
пила ручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
да
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х4
Вес, г.
370

Описание товара Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура

Пила ручная цепная Сибртех 23041 длиной 1000 м, с чехлом-кобурой, предназначена для поперечного распиливания древесины. Шаг зубьев составляет 5 TPI, что обеспечивает высокую скорость работы. Рукоятки надежно прикреплены к крюкам ремешками из полиэстера. Инструмент пригодится на дачном участке, в поездке, походе или на рыбалке, может использоваться для заготовки дров. Преимущества: Прочность и упругость — пила из рессорно-пружинной стали устойчива к динамическим нагрузкам. Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, поверхность пилы оксидирована для защиты от коррозии. Надежная конструкция — для натягивания полотна предусмотрены прочные стальные крюки. Комфортная и безопасная работа — пластиковые рукоятки с подпальцевыми выемками удобно лежат в руках и не выскальзывают из ладоней. Удобное хранение и транспортировка — сложенная пила убирается в компактный чехол-кобуру, который можно повесить на пояс.



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Отзывы о товаре Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Пила универсальная
Тип товара
пила ручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
да
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная цепная Сибртех 23041 длиной 1000 м, с чехлом-кобурой, предназначена для поперечного распиливания древесины. Шаг зубьев составляет 5 TPI, что обеспечивает высокую скорость работы. Рукоятки надежно прикреплены к крюкам ремешками из полиэстера. Инструмент пригодится на дачном участке, в поездке, походе или на рыбалке, может использоваться для заготовки дров. Преимущества: Прочность и упругость — пила из рессорно-пружинной стали устойчива к динамическим нагрузкам. Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, поверхность пилы оксидирована для защиты от коррозии. Надежная конструкция — для натягивания полотна предусмотрены прочные стальные крюки. Комфортная и безопасная работа — пластиковые рукоятки с подпальцевыми выемками удобно лежат в руках и не выскальзывают из ладоней. Удобное хранение и транспортировка — сложенная пила убирается в компактный чехол-кобуру, который можно повесить на пояс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила ручная СИБРТЕХ 23041, цепная, 1000 мм + чехол кобура - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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