Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-7? 400 мм, 7 TPI, закалка, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%740 руб. 1 180 руб.
В наличии
Код товара: 611855
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
740 руб. -37%
1 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х13х4
Вес, г.
340
Описание товара Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-7? 400 мм, 7 TPI, закалка, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР
Надежный и качественный инструмент с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Надежный и качественный инструмент с крупными прямыми зубьями, остро заточенными с двух сторон, обеспечивает быстрый точный рез рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-7? 400 мм, 7 TPI, закалка, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР - по цене 740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка универсальная (пила) ?МОЛНИЯ-7? 400 мм, 7 TPI, закалка, рез вдоль и поперек волокон, для средних заготовок, фанеры, ДСП, МДФ, ЗУБР