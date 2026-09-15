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Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146)

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Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 1
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 2
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 3
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 4
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 5
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 6
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 7
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 8
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 9
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 10
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 11
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 12
Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 1
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 2
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 3
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 4
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 5
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 6
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 7
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 8
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 9
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 10
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 11
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 12
  • Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146)
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
400

Описание товара Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146)

Ножовка по дереву Denzel, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка 24146 предназначена для столярных работ: распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труба, панель, короб). Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять более точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря агрессивной трехгранной, многоступенчатой заточке зубьев, которая обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту зуба. Пильное полотно изготовленное из японской стали SK-5. Закалка ТВЧ обеспечивает дополнительную твердость зуба 55-58 HRC. Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности, обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь SK-5
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка по дереву Denzel, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка 24146 предназначена для столярных работ: распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ, ламината, а также из ПВХ (труба, панель, короб). Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11 TPI позволяют выполнять более точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря агрессивной трехгранной, многоступенчатой заточке зубьев, которая обеспечивает идеальную геометрию и высокую остроту зуба. Пильное полотно изготовленное из японской стали SK-5. Закалка ТВЧ обеспечивает дополнительную твердость зуба 55-58 HRC. Благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности, обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не скользит, обеспечивая комфорт во время интенсивной работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву, 400 мм, 11 TPI, зуб 3D, двухкомпонентная рукоятка Denzel (24146) - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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