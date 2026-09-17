Top.Mail.Ru
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 1
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 2
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 3
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 4
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
100
Количество в упаковке, шт
1
  • Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 1
  • Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 2
  • Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 3
  • Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 4
  • Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
100
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
370

Описание товара Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной

Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной

Отзывы о товаре Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
100
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Описание
Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Съемник механический Sparta 525105, 100 мм, двойной - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...