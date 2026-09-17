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Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной

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Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 1
Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 2
Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 3
Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 4
Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
300
  • Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 1
  • Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 2
  • Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 3
  • Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 4
  • Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
300
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
32х16х3
Вес, кг.
1.58

Описание товара Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной

Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной

Отзывы о товаре Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной




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Характеристики
Бренд
Sparta
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
300
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Описание
Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Съемник механический Sparta 525175, 300 мм, двойной - стоимость товара 1770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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