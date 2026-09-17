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Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной

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Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 1
Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 2
Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 3
Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 4
Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
150
Количество в упаковке, шт
1
  • Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 1
  • Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 2
  • Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 3
  • Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 4
  • Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
150
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
700

Описание товара Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной

Тройной механический съемник Sparta 525355 длиной 150 мм предназначен для быстрого демонтажа различных элементов: подшипников, втулок, колец и других тел вращения. Благодаря ему можно без особых усилий снять даже закисшую деталь без риска ее деформации. Съемник подходит как для внешнего, так и для внутреннего демонтажа. Будет полезен в мастерской или гараже.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — устройство изготовлено из прочной стали 45.
  • Демонтаж деталей любой формы — съемник оснащен 3 поворотными двухсторонними захватами.
  • Надежное сцепление с ключом — силовой болт имеет шестигранный наконечник.
  • Простая конструкция — с устройством легко справится даже начинающий мастер.

Отзывы о товаре Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип губок
изогнутые
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
150
Количество в упаковке, шт
1
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Описание

Тройной механический съемник Sparta 525355 длиной 150 мм предназначен для быстрого демонтажа различных элементов: подшипников, втулок, колец и других тел вращения. Благодаря ему можно без особых усилий снять даже закисшую деталь без риска ее деформации. Съемник подходит как для внешнего, так и для внутреннего демонтажа. Будет полезен в мастерской или гараже.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — устройство изготовлено из прочной стали 45.
  • Демонтаж деталей любой формы — съемник оснащен 3 поворотными двухсторонними захватами.
  • Надежное сцепление с ключом — силовой болт имеет шестигранный наконечник.
  • Простая конструкция — с устройством легко справится даже начинающий мастер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Съемник механический Sparta 525355, 150 мм, тройной – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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