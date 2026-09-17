Съемник механический Sparta 525155, 200 мм, двойной
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Характеристики
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 743530
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
900 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Sparta
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
200
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
700
Описание товара Съемник механический Sparta 525155, 200 мм, двойной
Съемник механический Sparta 525155, 200 мм, двойной
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Sparta
Максимальная ширина рабочего пространства, мм
200
Комплектация
Съемник механический - 1 шт
Страна производитель
Индия
Съемник механический Sparta 525155, 200 мм, двойной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Съемник механический Sparta 525155, 200 мм, двойной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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