Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А)
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Характеристики
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма, слайдер
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743280
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Характеристики
Бренд
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма, слайдер
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
940
Описание товара Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А)
Идеальное решениедля профессионального и бытового использования. С зарядным устройством SKIL SC5358 ваши инструменты всегда будут готовы к работе, обеспечивая максимальную эффективность и производительность. Зарядное устройство SKIL SC5358 обеспечивает эффективное и безопасное восстановление заряда аккумуляторов линейки PWRCORE 20. Благодаря оптимальной мощности 60W, оно быстро заряжает батареи, сокращая время простоя и увеличивая производительность вашей работы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма, слайдер
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
2.4
Страна производитель
Китай
Идеальное решениедля профессионального и бытового использования. С зарядным устройством SKIL SC5358 ваши инструменты всегда будут готовы к работе, обеспечивая максимальную эффективность и производительность. Зарядное устройство SKIL SC5358 обеспечивает эффективное и безопасное восстановление заряда аккумуляторов линейки PWRCORE 20. Благодаря оптимальной мощности 60W, оно быстро заряжает батареи, сокращая время простоя и увеличивая производительность вашей работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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