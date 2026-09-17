Уровень WorkPro WP262027
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743228
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x50x22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
160
Описание товара Уровень WorkPro WP262027
Точный измерительный уровень уменьшенной длины, оснащенный противоударными заглушками и фрезерованной измерительной гранью.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x50x22 мм
Страна производитель
Китай
Точный измерительный уровень уменьшенной длины, оснащенный противоударными заглушками и фрезерованной измерительной гранью.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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