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Уровень WorkPro WP262027 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень WorkPro WP262027

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Уровень WorkPro WP262027 - фото 1
Уровень WorkPro WP262027 - фото 2
Уровень WorkPro WP262027 - фото 3
Уровень WorkPro WP262027 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Уровень WorkPro WP262027 - фото 1
  • Уровень WorkPro WP262027 - фото 2
  • Уровень WorkPro WP262027 - фото 3
  • Уровень WorkPro WP262027 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743228
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Характеристики

Бренд
Workpro
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x50x22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
160

Описание товара Уровень WorkPro WP262027

Точный измерительный уровень уменьшенной длины, оснащенный противоударными заглушками и фрезерованной измерительной гранью.

Отзывы о товаре Уровень WorkPro WP262027




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Характеристики
Бренд
Workpro
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x50x22 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Точный измерительный уровень уменьшенной длины, оснащенный противоударными заглушками и фрезерованной измерительной гранью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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