Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)
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Характеристики
Тип домкрата
механический ромбовый
Грузоподъёмность, т
1
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 742861
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х11х10
Вес, кг.
2.08
Описание товара Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)
Ромбический домкрат Stels 50390 позволяет поднимать грузы массой до 1 тонны на высоту со 100 до 350 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механические ромбовые
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Бренд
Тип домкрата
механический ромбовый
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
1
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
350
Рабочий ход, мм
250
Страна производитель
Китай
Ромбический домкрат Stels 50390 позволяет поднимать грузы массой до 1 тонны на высоту со 100 до 350 мм. Оптимален для автомобилей с низким клиренсом. Опорная площадка вращается на 360°, что позволяет быстро и точно позиционировать груз. На поверхности груза не остается царапин благодаря прорезиненной опоре. Важно: после подъема груза следует использовать специальные подставки для его удержания! Домкрат необходим в гараже, пригодится также в поездке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механические ромбовые
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механические ромбовые
Домкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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