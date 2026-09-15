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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels (51160) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels (51160)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
338
Рабочий ход, мм
112
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels (51160)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
338
Рабочий ход, мм
112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х11
Вес, кг.
2.29

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels (51160)

Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51160 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 2 т на высоту до 338 мм. Он оптимален для авто с большим клиренсом, т.к. минимальная высота подхвата составляет 178 мм. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам при проведении ремонта авто.ПреимуществаДомкрат не поднимает грузы тяжелее 2 тонн, т.к. оснащен клапаном безопасности.Коррозионностойкая сталь повышенной прочности гарантирует надежность и долговечность корпуса.Домкрат не имеет резьбовых соединений, ослабляющих его конструкцию, т.к. корпус приварен к станине.



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Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels (51160)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
178
Высота подъема, мм
338
Рабочий ход, мм
112
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Stels 51160 применяется для быстрого поднятия грузов весом до 2 т на высоту до 338 мм. Он оптимален для авто с большим клиренсом, т.к. минимальная высота подхвата составляет 178 мм. Домкрат будет полезен автолюбителям и профессионалам при проведении ремонта авто.ПреимуществаДомкрат не поднимает грузы тяжелее 2 тонн, т.к. оснащен клапаном безопасности.Коррозионностойкая сталь повышенной прочности гарантирует надежность и долговечность корпуса.Домкрат не имеет резьбовых соединений, ослабляющих его конструкцию, т.к. корпус приварен к станине.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
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Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 178-338 мм Stels (51160) - стоимость товара 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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