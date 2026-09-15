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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 21
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 22
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 23
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 24
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 25
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 26
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 27
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 28
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 29
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 21
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 22
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 23
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 24
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 25
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 26
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 27
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 28
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 29
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х10
Вес, кг.
2.24

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802)

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50802 предназначен для подъема грузов массой до 4 т на высоту от 180 до 320 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,2 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
180
Высота подъема, мм
320
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Описание

Домкрат гидравлический бутылочный Сибртех 50802 предназначен для подъема грузов массой до 4 т на высоту от 180 до 320 мм. Не требует больших усилий от пользователя и значительно облегчает рабочий процесс. Домкрат будет полезен при проведении техобслуживания машины в автосервисе или гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус выполнен из стали, основание — из чугуна.
  • Разборная конструкция — корпус крепится к станине при помощи резьбового соединения, поэтому при необходимости домкрат можно отремонтировать.
  • Точная регулировка высоты подхвата — в конструкции предусмотрен выдвижной винт.
  • Удобное хранение и транспортировка — домкрат весит всего 2,2 кг, а благодаря съемному рычагу не занимает много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (50802) - по цене 1080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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