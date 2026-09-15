Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
158
Высота подъема, мм
308
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 658171
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
158
Высота подъема, мм
308
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х9
Вес, кг.
2.32
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760)
Гидравлический бутылочный домкрат, 2 т, h подъема 158–308 мм MATRIX 50760 представляет собой устройство для подъёма груза весом до 2000 кг. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для использования в частных гаражах, а также в небольших мастерских.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
158
Высота подъема, мм
308
Рабочий ход, мм
90
Диаметр опоры, мм
21
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат, 2 т, h подъема 158–308 мм MATRIX 50760 представляет собой устройство для подъёма груза весом до 2000 кг. Данная модель имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для использования в частных гаражах, а также в небольших мастерских.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны
Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т, h подъема 158-308 мм Matrix (50760) – стоимость товара 1140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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