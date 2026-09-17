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Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг

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Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 1
Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 2
Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 3
Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 1
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 2
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 3
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х6
Вес, кг.
3.08

Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг

Откройте для себя надежность и мощь с кованой кувалдой ЗУБР! Этот инструмент оснащен головой массой 3 кг, изготовленной из высококачественной стали 45, закаленной согласно ГОСТ 11401-75 для долговечности и стойкости. Деревянная рукоятка длиной 450 мм не только обеспечивает комфортное использование, но и гарантирует безопасность благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Незаменимый инструмент для серьезных строительных работ и домашнего использования. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Кувалда ЗУБР – профессионализм в каждом ударе!



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Отзывы о товаре Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя надежность и мощь с кованой кувалдой ЗУБР! Этот инструмент оснащен головой массой 3 кг, изготовленной из высококачественной стали 45, закаленной согласно ГОСТ 11401-75 для долговечности и стойкости. Деревянная рукоятка длиной 450 мм не только обеспечивает комфортное использование, но и гарантирует безопасность благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Незаменимый инструмент для серьезных строительных работ и домашнего использования. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Кувалда ЗУБР – профессионализм в каждом ударе!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг - этот товар вы можете купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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