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Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб

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Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - фото 1
Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - фото 2
Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - фото 1
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - фото 2
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
940
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х15х7
Вес, кг.
4

Описание товара Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб

Закалённый арматурогиб ЗУБР АРП-12 с плавным гибом предназначен для профессионального использования. Устройство позволяет гнуть арматуру до 16 мм, обеспечивая точность и аккуратность изгиба благодаря своей конструкции. Габариты арматурогиба составляют 1170x160x85 мм, что делает его удобным в эксплуатации. Производство от компании ЗУБР гарантирует надежность и долговечность инструмента. Артикул изделия - 23422. Идеальный выбор для строительных работ, требующих высокой точности и эффективности.



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Отзывы о товаре Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
940
Страна производитель
Китай
Описание
Закалённый арматурогиб ЗУБР АРП-12 с плавным гибом предназначен для профессионального использования. Устройство позволяет гнуть арматуру до 16 мм, обеспечивая точность и аккуратность изгиба благодаря своей конструкции. Габариты арматурогиба составляют 1170x160x85 мм, что делает его удобным в эксплуатации. Производство от компании ЗУБР гарантирует надежность и долговечность инструмента. Артикул изделия - 23422. Идеальный выбор для строительных работ, требующих высокой точности и эффективности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Арматурогиб ЗУБР АРП-12 23421, плавный гиб - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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