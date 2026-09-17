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Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм

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Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 1
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 2
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 3
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 4
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 5
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 6
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 7
Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 1
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 2
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 3
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 4
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 5
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 6
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 7
  • Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х26
Вес, г.
470

Описание товара Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм

Откройте для себя мощь и точность с ножницами по металлу KRAFTOOL "Alligator"! Эти прямые удлинённые ножницы длиной 290 мм выполнены из высококачественного хром-молибденового сплава (Cr-Mo), что обеспечивает их долговечность и устойчивость к износу. Сатинированное покрытие гарантирует отменное скольжение и защиту от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфорт и надёжный захват. Ножницы идеально подходят для резки холоднокатаной стали толщиной до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Вес — всего 0.467 кг. Надёжный инструмент для профессионалов!



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и точность с ножницами по металлу KRAFTOOL "Alligator"! Эти прямые удлинённые ножницы длиной 290 мм выполнены из высококачественного хром-молибденового сплава (Cr-Mo), что обеспечивает их долговечность и устойчивость к износу. Сатинированное покрытие гарантирует отменное скольжение и защиту от коррозии. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфорт и надёжный захват. Ножницы идеально подходят для резки холоднокатаной стали толщиной до 1.2 мм и нержавеющей стали до 0.8 мм. Вес — всего 0.467 кг. Надёжный инструмент для профессионалов!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, 290 мм – стоимость товара 1750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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