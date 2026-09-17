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Кирка Stayer 20179-10, 1000 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кирка Stayer 20179-10, 1000 г

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Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 1
Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 2
Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 3
Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 4
Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 1
  • Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 2
  • Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 3
  • Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 4
  • Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кирка Stayer 20179-10, 1000 г
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х40х12
Вес, кг.
2.19

Описание товара Кирка Stayer 20179-10, 1000 г

Кирка ПРОФ Stayer 20179-10 подойдет для работы с грубым и плотным грунтом. Острие позволяет эффективно разбивать слежавшуюся землю и камни. Длинная рукоять способствует накоплению большей энергии удара, что упрощает продолжительную работу.



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Отзывы о товаре Кирка Stayer 20179-10, 1000 г




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Кирка ПРОФ Stayer 20179-10 подойдет для работы с грубым и плотным грунтом. Острие позволяет эффективно разбивать слежавшуюся землю и камни. Длинная рукоять способствует накоплению большей энергии удара, что упрощает продолжительную работу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка Stayer 20179-10, 1000 г - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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