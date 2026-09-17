Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-8, 8 кг
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 742499
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1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
700
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х16х9
Вес, кг.
8.19
Описание товара Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-8, 8 кг
Кувалда с деревянной рукояткой 8 кг СИБИН 20133-8 применяется в строительных и ремонтных работах. Ударная сила и прочность инструмента обеспечивается качественным материалом, из которого изготовлен инструмент. Деревянная рукоять удобно располагается в руке и предотвращает выскальзывание при работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
700
Страна производитель
Россия
Кувалда с деревянной рукояткой 8 кг СИБИН 20133-8 применяется в строительных и ремонтных работах. Ударная сила и прочность инструмента обеспечивается качественным материалом, из которого изготовлен инструмент. Деревянная рукоять удобно располагается в руке и предотвращает выскальзывание при работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-8, 8 кг - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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