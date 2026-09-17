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Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Размеры в упаковке, м
1.31х0.4х0.1
Вес, кг.
4.9

Описание товара Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени

Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени

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Характеристики
Бренд
MIRAX
Описание
Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная стремянка MIRAX 38800-03, 60 см, 3 ступени - по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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