Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
90
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб.
В наличии
Код товара: 741069
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9 980 руб.
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Характеристики
Бренд
NTSS
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
90
Высота
9U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х54х19
Вес, кг.
20.1
Описание товара Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS
Телекоммуникационный шкаф NTSS — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. При ширине 600 мм, высоте 500 мм и глубине 450 мм он не займёт много места, сохраняя полезный внутренний объём 9U. Серый корпус дополнен металлической дверью, а максимальная нагрузка до 90 кг позволяет разместить необходимое оборудование с уверенным запасом. Практичный формат для организации телекоммуникационной системы в ограниченном пространстве.
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Бренд
NTSS
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
90
Высота
9U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф NTSS — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. При ширине 600 мм, высоте 500 мм и глубине 450 мм он не займёт много места, сохраняя полезный внутренний объём 9U. Серый корпус дополнен металлической дверью, а максимальная нагрузка до 90 кг позволяет разместить необходимое оборудование с уверенным запасом. Практичный формат для организации телекоммуникационной системы в ограниченном пространстве.
Купить Шкаф настенный NTSS 9U 450мм стекло серый NTSS-W9U6045GS - по цене 9980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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