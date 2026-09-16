Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло черный ШРН-Э-6.350-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб.
В наличии
Код товара: 736866
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 280 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х37х15
Вес, кг.
12.7
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло черный ШРН-Э-6.350-9005
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
342
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло черный ШРН-Э-6.350-9005 - по цене 9280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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