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Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK

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Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - фото 1
Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - фото 2
Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
кабельный органайзер
  • Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - фото 1
  • Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - фото 2
  • Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х5х2
Вес, г.
300

Описание товара Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK

Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1u, с щеточным вводом Cabeus SH-J004A-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом, металлический, цвет черный (RAL 9004)

Отзывы о товаре Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1u, с щеточным вводом Cabeus SH-J004A-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, с щеточным вводом, металлический, цвет черный (RAL 9004)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK - по цене 1080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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