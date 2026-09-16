Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
В наличии
Код товара: 738714
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4
Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Витая пара SkyNet Standart рассчитана на монтаж внутри помещений. Тип кабеля – UTP. Вы не испытаете сложностей в ходе работ по монтажу кабеля, благодаря значительной гибкости изоляции. При этом толщина и твердость изоляции достаточны для защиты кабеля от случайных повреждений. Цвет изоляции – светло-серый. Витая пара SkyNet Standart соответствует категории 5e: это значит, что изделие способно обеспечить скорость соединения 100 Мбит/с. Кабель состоит из двух пар одножильных проводников. Материал проводника – медь. Количество кабеля – 100 м. 100 м – стандарт максимальной длины сегмента сети типа 1000Base-T.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Standart рассчитана на монтаж внутри помещений. Тип кабеля – UTP. Вы не испытаете сложностей в ходе работ по монтажу кабеля, благодаря значительной гибкости изоляции. При этом толщина и твердость изоляции достаточны для защиты кабеля от случайных повреждений. Цвет изоляции – светло-серый. Витая пара SkyNet Standart соответствует категории 5e: это значит, что изделие способно обеспечить скорость соединения 100 Мбит/с. Кабель состоит из двух пар одножильных проводников. Материал проводника – медь. Количество кабеля – 100 м. 100 м – стандарт максимальной длины сегмента сети типа 1000Base-T.
Купить Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - по цене 1900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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