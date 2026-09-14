Описание товара Оперативная память Hynix 48GB 5600MHz DDR5 UDIMM ECC

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первый план выходит не только высокая скорость, но и максимальная отказоустойчивость данных. Он оптимально подойдёт для задач, критичных к стабильности: виртуализации, работы с базами данных, рендеринга сложных проектов или функционирования в составе файлового хранилища. Для игрового ПК или домашнего мультимедийного центра такая память будет избыточной по функционалу, а её особенности могут не поддерживаться обычными потребительскими материнскими платами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR5, что означает двукратное увеличение банков данных и более высокую эффективную пропускную способность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип UDIMM с поддержкой ECC (Error-Correcting Code) — коррекции ошибок. Этот форм-фактор предназначен для установки в стандартные слоты DIMM настольных систем, но требует обязательной поддержки ECC со стороны процессора и чипсета материнской платы, что характерно для рабочих станций на базе Intel Xeon W или AMD Ryzen PRO.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 48 ГБ, что является нестандартным и эффективным значением для DDR5, позволяя собрать системы с большим суммарным объёмом ОЗУ, используя меньшее количество слотов. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обработку крупных массивов данных, выполнение вычислений и загрузку ресурсоёмких приложений. В профессиональных сценариях это напрямую влияет на сокращение времени рендера, скорости компиляции кода и отзывчивости при работе с несколькими виртуальными машинами одновременно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги для этой модели обычно указываются производителем, но для памяти с ECC они часто несколько выше, чем у игровых комплектов, что является платой за дополнительный механизм контроля целостности данных. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR5. Данные модули, как правило, рассчитаны на работу с заводскими настройками и профилями JEDEC, а не с агрессивными XMP/EXPO-профилями для разгона, поскольку стабильность и надёжность здесь важнее предельной скорости.

Совместимость с платформой

Совместимость — самый важный пункт при выборе этой памяти. Она подходит только для материнских плат и процессоров, которые официально поддерживают память DDR5 с функцией ECC. Это, в первую очередь, платформы для рабочих станций: Intel с чипсетами W680 (для процессоров Core с ECC) и серверные платформы, а также ряд процессоров AMD Ryzen PRO и серии Threadripper PRO. Крайне важно перед покупкой проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является типичным для серверной и рабочей памяти. Это обеспечивает гарантированную совместимость с любыми системами охлаждения CPU и в плотных корпусах стоек. Подсветка (RGB) отсутствует, что полностью соответствует профессиональному назначению продукта, где приоритетом является безотказная работа, а не визуальное оформление.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль (планку) объёмом 48 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. При расширении системы рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками — объёмом, частотой, таймингами и ревизией, чтобы избежать проблем со стабильностью и активацией ECC.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — обязательная поддержка ECC на аппаратном уровне со стороны всей платформы (CPU + чипсет). В обычных игровых или офисных материнских платах этот модуль либо не запустится, либо будет работать без функции коррекции ошибок. Также стоит помнить, что нестандартный объём 48 ГБ может не корректно определяться в очень старых версиях BIOS, требующих обновления. Этот модуль оптимален для целенаправленной сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции, где надёжность данных — ключевое требование, а для домашнего использования логичнее рассматривать стандартные комплекты DDR5 без ECC.