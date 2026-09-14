Оперативная память Digma, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL46, DIMM
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Digma, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL46, DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 подходит для пользователей, которые собирают новую систему на базе современных процессоров Intel или AMD и хотят получить доступ к преимуществам нового поколения памяти без значительных первоначальных затрат. Он станет хорошим стартовым вариантом для офисного или домашнего мультимедийного ПК, а также позволит собрать бюджетный игровой компьютер, где одну планку в дальнейшем можно будет дополнить второй для активации двухканального режима. Для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными приложениями стоит сразу рассматривать комплект из двух или более модулей большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к стандарту DDR5 – это новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК, предлагающее более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Важно понимать, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами, поэтому она подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами, выпущенных под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD AM5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, для ноутбуков или компактных систем требуется память форм-фактора SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пиковую пропускную способность данных между процессором и памятью. Для большинства повседневных задач – работы в интернете, офисных приложениях и нетребовательных играх – такой скорости будет достаточно. Однако для раскрытия потенциала в играх и профессиональных приложениях критически важен двухканальный режим, поэтому использование одной планки на 8 ГБ будет ограничивать общую производительность системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL46, что указывает на довольно высокую задержку (латентность) при такой частоте. Это характерно для многих начальных модулей DDR5 и является компромиссом для достижения стабильной работы на высокой частоте. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для DDR5, что ниже, чем у DDR4, способствуя энергоэффективности. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на частоту 5600 МГц и указанные тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 и AMD 600 серии, которые имеют слоты DIMM под DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, так как некоторые бюджетные модели могут иметь более низкие лимиты. Также важно обновить BIOS/UEFI материнской платы до последней версии для обеспечения лучшей стабильности и совместимости с памятью DDR5. Установка только одного модуля будет работать в одноканальном режиме, что снижает производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти, судя по описанию, не оснащена массивным радиатором охлаждения. Это типично для модулей начального уровня с умеренной частотой. Для стабильной работы на заявленных 5600 МГц при стандартном напряжении пассивного охлаждения от планки PCB обычно достаточно, особенно в корпусе с хорошей вентиляцией. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту модуля, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB здесь не предусмотрена, что делает модуль практичным выбором для лаконичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности современные системы требуют использования как минимум двух идентичных модулей в двухканальном режиме, который удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому данный модуль логично рассматривать как первый шаг: в будущем можно докупить второй такой же для активации двухканального режима и получения суммарного объема 16 ГБ. При установке следуйте инструкции к материнской плате, чтобы правильно разместить модули в слотах (чаще всего это слоты A2 и B2) для корректной работы двухканальной конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс – использование одного модуля памяти серьёзно ограничивает общую производительность системы из-за работы в одноканальном режиме, что особенно заметно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. Перед покупкой дважды проверьте, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4. Учитывая базовые тайминги CL46, этот модуль является доступным вариантом для входа в платформу DDR5, но не стоит ожидать от него рекордной скорости отклика. Оптимально он подойдёт для сборки недорогого ПК с последующим расширением до двухканальной конфигурации, тогда как для готовой мощной игровой или рабочей системы лучше сразу выбрать комплект из двух модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YM...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200M...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MH...
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MH...
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16GB PC25600 SODIMM (PVS416G320C...
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (...
-
В наличииЦена 13 250 руб.3313 руб. в СплитОперативная память Patriot Signature LineDDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz ...
-
В наличииЦена 13 320 руб.3330 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S48008G-S)
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSRD4P32SP-16E)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 подходит для пользователей, которые собирают новую систему на базе современных процессоров Intel или AMD и хотят получить доступ к преимуществам нового поколения памяти без значительных первоначальных затрат. Он станет хорошим стартовым вариантом для офисного или домашнего мультимедийного ПК, а также позволит собрать бюджетный игровой компьютер, где одну планку в дальнейшем можно будет дополнить второй для активации двухканального режима. Для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными приложениями стоит сразу рассматривать комплект из двух или более модулей большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к стандарту DDR5 – это новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК, предлагающее более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Важно понимать, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами, поэтому она подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами, выпущенных под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD AM5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, для ноутбуков или компактных систем требуется память форм-фактора SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пиковую пропускную способность данных между процессором и памятью. Для большинства повседневных задач – работы в интернете, офисных приложениях и нетребовательных играх – такой скорости будет достаточно. Однако для раскрытия потенциала в играх и профессиональных приложениях критически важен двухканальный режим, поэтому использование одной планки на 8 ГБ будет ограничивать общую производительность системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL46, что указывает на довольно высокую задержку (латентность) при такой частоте. Это характерно для многих начальных модулей DDR5 и является компромиссом для достижения стабильной работы на высокой частоте. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для DDR5, что ниже, чем у DDR4, способствуя энергоэффективности. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на частоту 5600 МГц и указанные тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 и AMD 600 серии, которые имеют слоты DIMM под DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, так как некоторые бюджетные модели могут иметь более низкие лимиты. Также важно обновить BIOS/UEFI материнской платы до последней версии для обеспечения лучшей стабильности и совместимости с памятью DDR5. Установка только одного модуля будет работать в одноканальном режиме, что снижает производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти, судя по описанию, не оснащена массивным радиатором охлаждения. Это типично для модулей начального уровня с умеренной частотой. Для стабильной работы на заявленных 5600 МГц при стандартном напряжении пассивного охлаждения от планки PCB обычно достаточно, особенно в корпусе с хорошей вентиляцией. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту модуля, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB здесь не предусмотрена, что делает модуль практичным выбором для лаконичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности современные системы требуют использования как минимум двух идентичных модулей в двухканальном режиме, который удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому данный модуль логично рассматривать как первый шаг: в будущем можно докупить второй такой же для активации двухканального режима и получения суммарного объема 16 ГБ. При установке следуйте инструкции к материнской плате, чтобы правильно разместить модули в слотах (чаще всего это слоты A2 и B2) для корректной работы двухканальной конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс – использование одного модуля памяти серьёзно ограничивает общую производительность системы из-за работы в одноканальном режиме, что особенно заметно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. Перед покупкой дважды проверьте, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4. Учитывая базовые тайминги CL46, этот модуль является доступным вариантом для входа в платформу DDR5, но не стоит ожидать от него рекордной скорости отклика. Оптимально он подойдёт для сборки недорогого ПК с последующим расширением до двухканальной конфигурации, тогда как для готовой мощной игровой или рабочей системы лучше сразу выбрать комплект из двух модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Digma, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL46, DIMM