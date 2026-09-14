Описание товара Оперативная память Digma, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL46, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 подходит для пользователей, которые собирают новую систему на базе современных процессоров Intel или AMD и хотят получить доступ к преимуществам нового поколения памяти без значительных первоначальных затрат. Он станет хорошим стартовым вариантом для офисного или домашнего мультимедийного ПК, а также позволит собрать бюджетный игровой компьютер, где одну планку в дальнейшем можно будет дополнить второй для активации двухканального режима. Для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными приложениями стоит сразу рассматривать комплект из двух или более модулей большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к стандарту DDR5 – это новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК, предлагающее более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Важно понимать, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами, поэтому она подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами, выпущенных под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD AM5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, для ноутбуков или компактных систем требуется память форм-фактора SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пиковую пропускную способность данных между процессором и памятью. Для большинства повседневных задач – работы в интернете, офисных приложениях и нетребовательных играх – такой скорости будет достаточно. Однако для раскрытия потенциала в играх и профессиональных приложениях критически важен двухканальный режим, поэтому использование одной планки на 8 ГБ будет ограничивать общую производительность системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что указывает на довольно высокую задержку (латентность) при такой частоте. Это характерно для многих начальных модулей DDR5 и является компромиссом для достижения стабильной работы на высокой частоте. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для DDR5, что ниже, чем у DDR4, способствуя энергоэффективности. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на частоту 5600 МГц и указанные тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 и AMD 600 серии, которые имеют слоты DIMM под DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, так как некоторые бюджетные модели могут иметь более низкие лимиты. Также важно обновить BIOS/UEFI материнской платы до последней версии для обеспечения лучшей стабильности и совместимости с памятью DDR5. Установка только одного модуля будет работать в одноканальном режиме, что снижает производительность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оперативной памяти, судя по описанию, не оснащена массивным радиатором охлаждения. Это типично для модулей начального уровня с умеренной частотой. Для стабильной работы на заявленных 5600 МГц при стандартном напряжении пассивного охлаждения от планки PCB обычно достаточно, особенно в корпусе с хорошей вентиляцией. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту модуля, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB здесь не предусмотрена, что делает модуль практичным выбором для лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности современные системы требуют использования как минимум двух идентичных модулей в двухканальном режиме, который удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому данный модуль логично рассматривать как первый шаг: в будущем можно докупить второй такой же для активации двухканального режима и получения суммарного объема 16 ГБ. При установке следуйте инструкции к материнской плате, чтобы правильно разместить модули в слотах (чаще всего это слоты A2 и B2) для корректной работы двухканальной конфигурации.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс – использование одного модуля памяти серьёзно ограничивает общую производительность системы из-за работы в одноканальном режиме, что особенно заметно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. Перед покупкой дважды проверьте, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4. Учитывая базовые тайминги CL46, этот модуль является доступным вариантом для входа в платформу DDR5, но не стоит ожидать от него рекордной скорости отклика. Оптимально он подойдёт для сборки недорогого ПК с последующим расширением до двухканальной конфигурации, тогда как для готовой мощной игровой или рабочей системы лучше сразу выбрать комплект из двух модулей.