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Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE

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Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 1
Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 2
Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 3
Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 4
Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 5
Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 6
Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 1
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 2
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 3
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 4
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 5
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 6
  • Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739129
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х12
Вес, кг.
3.6

Описание товара Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE

Блок питания GIGABYTE UD850GM PG5 черного цвета предназначен для установки в стандартный корпус ПК. Его мощности в 850 Вт достаточно для обеспечения стабильной работы важных компонентов рабочих и игровых компьютеров. Сертификация 80 PLUS Gold предусматривает эффективное распределение энергии между подключенными элементами, без излишних потерь. Гидродинамический подшипник 120-мм вентилятора поддерживает его стабильную работу на высокой скорости. Включение системы охлаждения происходит при повышении нагрузки. Модульная конструкция блока питания GIGABYTE UD850GM PG5 позволяет убирать неиспользуемые кабели, что обеспечивает порядок внутри корпуса. В комплекте с блоком есть все необходимые кабели: для основного питания, для процессора, видеокарты, накопителей. Их длина варьируется в пределах 500-700 мм. Чтобы поддержать стабильную и долговечную эксплуатацию блока питания, в нем предусмотрены механизмы защиты от короткого замыкания, перегрева, скачков тока, от превышения входного напряжения.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания GIGABYTE UD850GM PG5 черного цвета предназначен для установки в стандартный корпус ПК. Его мощности в 850 Вт достаточно для обеспечения стабильной работы важных компонентов рабочих и игровых компьютеров. Сертификация 80 PLUS Gold предусматривает эффективное распределение энергии между подключенными элементами, без излишних потерь. Гидродинамический подшипник 120-мм вентилятора поддерживает его стабильную работу на высокой скорости. Включение системы охлаждения происходит при повышении нагрузки. Модульная конструкция блока питания GIGABYTE UD850GM PG5 позволяет убирать неиспользуемые кабели, что обеспечивает порядок внутри корпуса. В комплекте с блоком есть все необходимые кабели: для основного питания, для процессора, видеокарты, накопителей. Их длина варьируется в пределах 500-700 мм. Чтобы поддержать стабильную и долговечную эксплуатацию блока питания, в нем предусмотрены механизмы защиты от короткого замыкания, перегрева, скачков тока, от превышения входного напряжения.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Отзывы


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