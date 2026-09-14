Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE
Блок питания GIGABYTE UD850GM PG5 черного цвета предназначен для установки в стандартный корпус ПК. Его мощности в 850 Вт достаточно для обеспечения стабильной работы важных компонентов рабочих и игровых компьютеров. Сертификация 80 PLUS Gold предусматривает эффективное распределение энергии между подключенными элементами, без излишних потерь. Гидродинамический подшипник 120-мм вентилятора поддерживает его стабильную работу на высокой скорости. Включение системы охлаждения происходит при повышении нагрузки. Модульная конструкция блока питания GIGABYTE UD850GM PG5 позволяет убирать неиспользуемые кабели, что обеспечивает порядок внутри корпуса. В комплекте с блоком есть все необходимые кабели: для основного питания, для процессора, видеокарты, накопителей. Их длина варьируется в пределах 500-700 мм. Чтобы поддержать стабильную и долговечную эксплуатацию блока питания, в нем предусмотрены механизмы защиты от короткого замыкания, перегрева, скачков тока, от превышения входного напряжения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 840 руб.2460 руб. в СплитБлок питания ATX 850W PRO A850PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 850 руб.2713 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 12 870 руб.3218 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 840 руб.3460 руб. в СплитБлок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
-
В наличииЦена 14 240 руб.3560 руб. в СплитБлок питания Procase GA2600
-
В наличииЦена 25 810 руб. 35 880 руб.6453 руб. в СплитБлок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Отзывы о товаре Блок питания ATX 850W GP-UD850GM PG5 ICE GIGABYTE