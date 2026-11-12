Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный, 738845
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%10 710 руб. 15 300 руб.
В наличии
Код товара: 738845
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 710 руб. -30%
15 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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