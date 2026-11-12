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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 738845
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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный, 738845

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Уценка
Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
10 710 руб.  15 300 руб. 
Начислим 1071 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный
10 710 руб. -30%
15 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный




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Характеристики
Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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