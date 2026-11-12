Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб.
В наличии
Код товара: 751751
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, documentation, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190
Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для спорта и активного образа жизни. С наушниками Huawei FreeClip 2S ваш музыкальный плейлист всегда будет с вами!
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, documentation, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для спорта и активного образа жизни. С наушниками Huawei FreeClip 2S ваш музыкальный плейлист всегда будет с вами!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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