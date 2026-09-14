Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephen Sanchez
Альбом (сингл)
Love, Love, Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737183
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957263207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephen Sanchez
Альбом (сингл)
Love, Love, Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка
Наконец-то вышел второй альбом Стивена Санчеса после его дебютного альбома ANGEL FACE с мировым хитом "Until I Found You" — ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ!. На новом альбоме Стивен размышляет о любви в её многочисленных проявлениях – к партнёрам, друзьям, соседям и даже незнакомцам – и всё это оживляется богатым вокалом и ярким поп-звучанием. Заглавная композиция альбома является квинтэссенцией его тематики, поскольку Стивен провозглашает важность проявления любви к другим, даже (и особенно) когда они могут не выражать того же самого.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957263207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephen Sanchez
Альбом (сингл)
Love, Love, Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Наконец-то вышел второй альбом Стивена Санчеса после его дебютного альбома ANGEL FACE с мировым хитом "Until I Found You" — ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ!. На новом альбоме Стивен размышляет о любви в её многочисленных проявлениях – к партнёрам, друзьям, соседям и даже незнакомцам – и всё это оживляется богатым вокалом и ярким поп-звучанием. Заглавная композиция альбома является квинтэссенцией его тематики, поскольку Стивен провозглашает важность проявления любви к другим, даже (и особенно) когда они могут не выражать того же самого.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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