Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Manchester Orchestra - Union Chapel (Aqua) (888072616417) виниловая пластинка
Manchester Orchestra выпускает потрясающую концертную запись, сделанную в знаменитой лондонской Union Chapel. Уникальная акустика этой бывшей церкви создает идеальный фон для эмоциональной и динамичной музыки группы из Атланты. Этот альбом запечатлел камерный вечер, наполненный классическими и более поздними произведениями, в зачастую минималистичной обстановке. Сет-лист охватывает всю их карьеру, от «I Can Barely Breathe» до «Bed Head». В результате получилось искреннее и уязвимое выступление, раскрывающее суть их песенного творчества и подчеркивающее повествовательную силу фронтмена Энди Халла. Музыку на этом концертном альбоме лучше всего описать как инди-рок и альтернативный рок с сильным акцентом на акустическую и мелодичную сторону группы. Аранжировки воссоздают интимную атмосферу таких исполнителей, как The National или Frightened Rabbit, в их более спокойные моменты.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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