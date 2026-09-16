Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка
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Описание товара Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка
Отпразднуйте захватывающий финал сериала «Очень странные дела» от Netflix с официальным саундтреком пятого сезона на виниле. Этот релиз переносит поклонников в 1987 год, сочетая насыщенную синтезаторную атмосферу и культовые треки, передающие эмоциональную глубину и взрывной характер последней битвы в Хоукинсе. Этот саундтрек — ностальгическое чествование поп-музыки, рока и кинематографических саундтреков 80-х. Издание на виниле От энергичных боевых гимнов до мелодичных эмбиентных композиций — музыка переносит слушателей в самое сердце Хоукинса в последний раз. Это коллекционное издание, которое обязательно понравится любителям винила и фанатам сериала «Очень странные дела», знаменует собой конец целой эпохи.
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