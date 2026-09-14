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Kaytranada - Aint No Damn Way! (198029812510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kaytranada - Aint No Damn Way! (198029812510) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KAYTRANADA
Альбом (сингл)
Aint No Damn Way!
Жанр
House
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kaytranada - Aint No Damn Way! (198029812510) - фото 1
  • Kaytranada - Aint No Damn Way! (198029812510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737161
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029812510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KAYTRANADA
Альбом (сингл)
Aint No Damn Way!
Жанр
House
Трек-лист
Space Invader, Championship, Home, Target Joint, Things, Backstabs, Good Luck, Shine Your Light For We, Goodbye Bitch!, Don't Worry Babe / I Got U Babe, Blax, Do It! (Again!), Don't Worry Babe / I Got U Babe (Extended)
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaytranada - Aint No Damn Way! (198029812510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Invader, Championship, Home, Target Joint, Things, Backstabs, Good Luck, Shine Your Light For We, Goodbye Bitch!, Don't Worry Babe / I Got U Babe, Blax, Do It! (Again!), Don't Worry Babe / I Got U Babe (Extended)

Отзывы о товаре Kaytranada - Aint No Damn Way! (198029812510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029812510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KAYTRANADA
Альбом (сингл)
Aint No Damn Way!
Жанр
House
Трек-лист
Space Invader, Championship, Home, Target Joint, Things, Backstabs, Good Luck, Shine Your Light For We, Goodbye Bitch!, Don't Worry Babe / I Got U Babe, Blax, Do It! (Again!), Don't Worry Babe / I Got U Babe (Extended)
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Invader, Championship, Home, Target Joint, Things, Backstabs, Good Luck, Shine Your Light For We, Goodbye Bitch!, Don't Worry Babe / I Got U Babe, Blax, Do It! (Again!), Don't Worry Babe / I Got U Babe (Extended)
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