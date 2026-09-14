Top.Mail.Ru
Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 1
Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 2
Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 3
Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 4
Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
Malawi Blues / Njira
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 1
  • Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 2
  • Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 3
  • Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 4
  • Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759113829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
Malawi Blues / Njira
Жанр
Jazz
Трек-лист
Malawi Blues / Njira, Love Is Holding Both Our Hands, Chipadzuwa, Let Me Breathe, Disgrace, The Seed, Black Widow, Moon River, Friendship, Wonder Of The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Malawi Blues / Njira, Love Is Holding Both Our Hands, Chipadzuwa, Let Me Breathe, Disgrace, The Seed, Black Widow, Moon River, Friendship, Wonder Of The World

Отзывы о товаре Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759113829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Malia
Альбом (сингл)
Malawi Blues / Njira
Жанр
Jazz
Трек-лист
Malawi Blues / Njira, Love Is Holding Both Our Hands, Chipadzuwa, Let Me Breathe, Disgrace, The Seed, Black Widow, Moon River, Friendship, Wonder Of The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Malawi Blues / Njira, Love Is Holding Both Our Hands, Chipadzuwa, Let Me Breathe, Disgrace, The Seed, Black Widow, Moon River, Friendship, Wonder Of The World
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Malia - Malawi Blues / Njira (4029759113829) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...