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Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold

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Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 1
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 2
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 3
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 4
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 5
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 6
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 7
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 8
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 9
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 10
Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Poco C81 Pro
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
UNISOC T7250
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 1
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 2
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 3
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 4
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 5
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 6
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 7
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 8
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 9
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 10
  • Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736814
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
Смартфон, адаптер, кабель, чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Poco C81 Pro
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
56
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
463

Описание товара Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold

Золотой смартфон Xiaomi с пластиковой основой — это стильный выбор для тех, кто ценит современный дизайн и практичность. Большой 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600x720 отлично подойдёт для фильмов и игр, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную картинку даже в динамичных сценах. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц справится с любыми задачами — будьте в центре событий, не отвлекаясь на подтормаживания. Объём оперативной памяти 4 Гб и вместительные 128 Гб для хранения позволят использовать множество приложений и хранить фото, видео и документы. Устройство поддерживает две nano-SIM-карты — удобно для работы и личных контактов. Фронтальная камера на 8 МП порадует чёткими селфи и видеозвонками.

Отзывы о товаре Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Gold




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
Смартфон, адаптер, кабель, чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Poco C81 Pro
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
56
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Золотой смартфон Xiaomi с пластиковой основой — это стильный выбор для тех, кто ценит современный дизайн и практичность. Большой 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600x720 отлично подойдёт для фильмов и игр, а высокая частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную картинку даже в динамичных сценах. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц справится с любыми задачами — будьте в центре событий, не отвлекаясь на подтормаживания. Объём оперативной памяти 4 Гб и вместительные 128 Гб для хранения позволят использовать множество приложений и хранить фото, видео и документы. Устройство поддерживает две nano-SIM-карты — удобно для работы и личных контактов. Фронтальная камера на 8 МП порадует чёткими селфи и видеозвонками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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